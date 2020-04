Бивш треньор на Калгари пое руски клуб

Канадският специалист Бил Питърс беше назначен за старши треньор на руския клуб от Континенталната хокейна лига (КХЛ) Автомобилист, съобщава ТАСС. Договорът на 55-годишния Питърс е за две години. Миналата седмица клубът обяви, че прекратява сътрудничеството с руския треньор Андрей Мартемянов.

