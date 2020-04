Италианският футбол ще се подновява поетапно

Италианската футболна федерация проведе онлайн среща с медицинска комисия на централата, след което обяви, че може да обмисли поетапно начало, но "с приоритет Серия А". Медицинската комисия също препоръча, когато клубовете възобновят тренировките, те да правят това в тренировъчни лагери с ограничен достъп и със строги протоколи.

Update #16: April 15th



FIGC President Gabriele #Gravina: Playing in Bergamo, Milan, Brescia, or Cremona will be difficult. The conclusion of the 2019/20 season is possible without having matches played in the north; it is being taken into consideration.https://t.co/ny4TdYD1BK