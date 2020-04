НБА Моят голям брат - така Коби Брайънт е описал Майкъл Джордан в "Последният танц" 15 април 2020 | 17:45 - Обновена Прочетена 389 0



For the Kobe Bryant fans, he was interviewed for the doc and the scene/interview he appears in was completed just one week before his death. https://t.co/HqwZhTB7wB pic.twitter.com/z068fImHaL — Richard Deitsch (@richarddeitsch) April 13, 2020 "Създателите на филма завършиха сцената с Коби Брайънт в средата на януари, около седмица преди смъртта му. В тази сцена Коби каза, че Майкъл е нещо като големия му брат. И след това Майкъл произнесе онази известна реч на прощаването с Коби: "Почивай в мир, малък братко". Това просто показва колко истински са били отношенията между двамата. В момента тази сцена е още по-трогателна и бе страхотно да започнем с нея", споделя Хехир. Документалният филм за Майкъл Джордан и Чикаго Булс започва излъчването си в неделя вечер. "Последният танц" ще се оформи в 10 серии, а едно от най-известните лица, които ще видим във филма, е това на Коби Брайънт. Режисьорът на филма Джейсън Хехир говори пред The Athletic за участието на Коби в него. То е било записано седмица преди трагичната смърт на "Черната мамба".."Създателите на филма завършиха сцената с Коби Брайънт в средата на януари, около седмица преди смъртта му. В тази сцена Коби каза, че Майкъл е нещо като големия му брат. И след това Майкъл произнесе онази известна реч на прощаването с Коби: "Почивай в мир, малък братко". Това просто показва колко истински са били отношенията между двамата. В момента тази сцена е още по-трогателна и бе страхотно да започнем с нея", споделя Хехир.

