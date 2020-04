Официално: "Тур дьо Франс" с нови дати през лятото (видео)

Организаторите на престижното колоездачно състезание "Тур дьо Франс" обявиха, че то ще бъде проведено между 29 август и 20 септември, а причина за отлагането е глобалната пандемия от коронавирус. Първоначално "Тур дьо Франс" бе планиран за дните между 27 юни и 19 юли.

Le Tour de France will take place on the planned route, with no changes, from Nice to Paris, from Saturday 29th August to Sunday 20th September.

