НБА Руди Гобер е получавал смъртни заплахи след положителния му тест за COVID-19 15 април 2020 | 14:56 - Обновена



Rudy: "I was getting death threats" after the news came out he had coronavirus. — Eric Walden (@tribjazz) April 12, 2020 Ерик Уолдън от "The Salt Lake Tribune" се е свързал с френския център за интервю, в което Гобер коментира още решението на Адам Силвър да спре сезона и отношенията му с Донован Мичъл. Но най-шокиращо от всичко е признанието за смъртните заплахи, които са породени от неочакваното спиране на сезона в НБА.



"Адам Силвър свърши страхотна работа като спря сезона до второ нареждане. Имах много неща върху главата си, но смятам, че това решение вероятно спаси хиляди животи", коментира още Гобер.

Гобер и Мичъл са заровили томахавките в името на Юта

