Пълната бойна карта на турнира UFC 249, който може да се проведе на 9 май на "бойния" остров

По всичко личи плановете на UFC за историческо завръщане на сцената не са останали в миналото.

Дейна Уайт: След месец започват битките на острова



Президентът Дейна Уайт обяви, че компанията ще направи всичко по силите , за да осъществи събитието насрочено за 9-ти май. Организацията отмени четири галавечери в последния един месец заради коронавирус пандемията.

UFC 249 трябваше да се проведе идващата събота на частен остров на западното крайбрежие на САЩ, но в последния момент Дисни и ESPN отмениха провеждането му.

Сега Уайт и хората около него са твърдо решени да не позволяват пето поредно шоу да бъде отложено и дори обявиха пълна бойна карта за 9-ти май, когато по план трябваше да се проведе UFC 250 в Бразилия.

Мероприятието обаче бе преместено оттам именно заради тежката ситуация с COVID-19. До този момент все още не е ясно къде ще се проведе галавечерта, като засега единствен вариант си остава частния „Боен остров“.

BREAKING: UFC president Dana White says the company has turned its focus to hosting its next event on May 9 at a location TBD. He remains adamant the company will get back on schedule, and barring outside factors, intends to hold a card on May 9. **Targeted matchups** include ... pic.twitter.com/HBcqC8SmH7