Известен мениджър обясни какво се случва със заплатите в големите първенства

Матиашевич, който е собственик на голямата мениджърска агенция LZSport Pro, сравнява начина, по който е плащано на играчите в някои от големите шампионати при мъжете в Европа по това време, в което са спряни или отменени. Той похвали полската Плюс лига, в която са се разбрали с играчите по приятелски начин.

Congrats to Plus Liga clubs and players of Plus Liga , they almost all agreed in amicable way in regards to contracts and Corona situation. Nice display of reason and mutual understanding — Georges Matijasevic (@LZSportPro) April 8, 2020 Един от най-известните и влиятелни мениджъри в световния волейбол днес Жорж Матиашевич, който държи правата на един от най-големите звезди, направи интересно сравнение на някои от големите първенства по отношение на плащанията към играчите по време на пандемията от коронавирус.

Във Франция пък правителството ще подпомогне клубовете:

Nice system in France : government paying from March salary 84% of neto salary of players. Cumulated , it means that players will get approximately 93% of the yearly salary. Contracts usually run 10 months until June 30. — Georges Matijasevic (@LZSportPro) April 12, 2020

Руските клубове обаче са били най-щедри:

Amazing behavior from Russian clubs who mostly paid 100% of the contracts ! — Georges Matijasevic (@LZSportPro) April 13, 2020

В Италия обаче текат преговори между клубовете и играчите по този въпрос. В момента клубовете предлагат намаляване на заплатите, което играчите най-вероятно ще откажат, но Матиашевич предлага решение, което може да бъде приемливо за всички страни:

In these difficult times for all, interesting negotiation in Italy between clubs&players. Clubs proposing 30% cut (equivalent to last 3 salaries), which is difficult to accept for players . Question is should players be suspended for all remaining salaries ?1/2 — Georges Matijasevic (@LZSportPro) April 12, 2020 ..or should clubs assume let's say half of the remaining salaries? My opinion is an agreement should be found somewhere in between taking into consideration clubs damages but also time players stayed available for clubs (til April) and "worked" for the club. 15/20% cut seems fair — Georges Matijasevic (@LZSportPro) April 12, 2020

