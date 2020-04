ММА Алистър Овърийм: Вероятно съм преболедувал коронавируса 14 април 2020 | 14:46 Прочетена 175 0



Овърийм трябваше да се бие срещу Уолт Харис, но UFC отложиха всички свои събития за неопределено време и не е ясно кога ще се състои битката. Ето какво е мнението на Овърийм за вируса и това, което очаква да се случи в следващите месеци:





View this post on Instagram Empty airports.... (Amsterdam -> Atlanta -> Denver) #weirdtimes #fastenyourseatbeltsplz A post shared by Alistair Overeem (@alistairovereem) on Apr 9, 2020 at 11:46am PDT "Няма много полети и не много хора пътуват в момента. Самолетът беше на 10 или 15 процента пълен, но все още има някои полети. Това е моментът да се храните здравословно и да сте здрави, нали? Много е добро за имунната ви система. Като спортист винаги съм бил много обсебен от здравето и имунната система. Ето защо аз не се страхувам от вируса. Вероятно вече съм го имал. Бях в Тайланд по време на китайската Нова година. Беше пълно с китайци и някои хора, които бяха близо до мен, имаха симптоми. За имунната си система трябва да спазвате диета, да ядете, за да подсилите имунната си система.



Прочетете няколко книги. Има какво да научим какво да ядем и какво да не ядем. Има много храни, които хората ядат, без да осъзнават, че не са здравословни, а също и комбинации от храна. Хора, трябва да си напишете домашното. Имам много приятели, които споделят, че навсякъде има карантина. Мисля, че може би всичко ще се оправи след четири седмици. Може би, най-много шест. След това ще започне да се нормализира отново. Това ще става бавно. Трябва да стартират нещата. Мисля, че когато стартират, то UFC ще бъдат първите, които ще проведат събитие. Очаквам да се бия там", каза Овърийм.



