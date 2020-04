ММА Боец от легендарния клан Грейси преборил коронавируса 14 април 2020 | 13:09 - Обновена Прочетена 214 0



който е бивш боец на UFC и бивш шампион на ONE Championship сподели, че се е преборил с коронавируса. 38-годишния боец, който е братовчед на легендата Рензо Грейси споделя, че е хванал вируса през март месец. Той се изолирал за 10 дни и успял да се справи, но иска да предупреди обществото, че това не е шега. Грейси иска да предпази останалите от коварния вирус, който отнема много животи по цял свят. Ето какво споделя Роджър, който през 2016 година спечели титлата в полутежка категория на ONE, а следващата година се оттегли от ММА:"Хванах този вирус и се възстанових преди 2 седмици. Бях на легло и ми беше много зле. Искам да говоря, защото много хора смятат, че няма как да бъдат засегнати от това. Лежах на легло 10 дни с 40 градуса температура и кашлица. Имах затруднено дишане. Събудих се една сутрин със сърцебиене и не ми стигаше въздух.Обадих се на спешна помощ и ме качиха в линейка, но лекарите прецениха, че е най-добре да остана у дома. Нека хората знаят, че съм бил болен от този вирус. Много приятели си мислеха, че няма как да го хвана, защото съм млад и здрав. Много хора умират по цял свят. Разбрах, че приятел на мой приятел, който е бил маратонец на 35 години е починал в Италия. Има хиляди такива, за които не знаем. Този вирус засяга възрастните и най-слабите, но не винаги. Това не е шега."

