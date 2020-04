Англия Клоп доволен от онлайн тренировките: Представете си, ако бяхме в 80-те 14 април 2020 | 11:14 - Обновена Прочетена 225 0



Онлайн тренировъчните сесии на Ливърпул са много популярни не само сред феновете, но и мениджърът Юрген Клоп е ентусиазиран, въпреки това пропуска да работи директно с футболистите. В интервю за сайта на клуба Клоп каза, че виртуалните сесии са страхотни. "Когато имаме тези тренировки, никога не бих могъл да си представя, че ще се радвам толкова много, но това е просто моментът, когато отново виждам момчетата и това променя всичко - за минута, за час, за два часа, колкото и дълги да са сесиите", заяви Клоп. "The boys are all in good spirits; you feel immediately why you miss them so much, because it’s just an exceptional group."



‍ New haircuts



Our exclusive chat with the boss — Liverpool FC (at ) (@LFC) April 13, 2020 Но социалното разстояние, дължащо се на мерки, насочени към ограничаване на разпространението на коронавируса, оказва своето влияние: "Ако ситуацията се влошава, толкова повече време отнема. Приемам ситуацията 100 процента такава, каквато е, но колкото по-дълго не виждаш някой, когото харесваш, толкова повече боли", допълни германският специалист. Победителят в Шампионската лига редовно разпространява кадри и снимки от онлайн тренировъчните занимания на отбора през последните две седмици, като феновете на Ливърпул реагират възторжено в социалните медии. Клубът използва технология, за да тренира дистанционно, различни тренировки се провеждат чрез видеовръзка, за да обединят отбора и персонала. Клоп заяви, че тази опция е най-доброто нещо при създаването на тази ситуация в момента и направи огромна промяна. "Представете си, ако бихме имали това през 80-те или нещо подобно, наистина би било лудост", споделя Клоп.

