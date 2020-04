Тайсън Фюри обича да похапва, но тази поръчка ще ви шокира

Тайсън Фюри отново впечатли цял свят с мерките си по време на изолация и начина, по който реши да отпразнува най-големия празник в християнския свят - Великден. Боксьорът бе "изловен" от вестник "Сън" как прибира от куриер впечатляващата поръчка на бърза и нездравословна храна на стойност 557 паунда.

Tyson loves Parmo



Always loved Tyson Fury. But didn’t know he loved Parmo.



Good man!https://t.co/yb72XFp4hZ