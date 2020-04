Почина 101-годишен австралийски плувец световен рекордьор

Джордж Коронс, който беше избран за почетен член на отбора на Австралия за Игрите на Британската общност в Голд Коуст през 2018 г., почина на 101 години. Коронс, роден на 6 април 1918 година, участва в квалификациите на Игрите на Британската общност в плуването преди две години.

Welcome to #TeamAUS George!@steve_mona today welcomed 99yo swimming world recorder holder George Corones onto the team as an honorary member. The offical Australian team of 473 athletes is now confirmed. Bring on #GC2018. pic.twitter.com/YT0vgomog6