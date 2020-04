Англия Юрген Клоп: Хубавото на нашето време са технологиите 13 април 2020 | 19:01 - Обновена Прочетена 198 0



"Много е различно. Всичко е различно в момента. Когато правим тези тренировки, не си представях, че ще ми хареса толкова много, но в момента, когато видя момчетата, всичко се променя. Те са в добро състояние на духа. Веднага разбираш защо ти липсват. Те са невероятна група. С минаване на времето нещата се влошават. Напълно приемам ситуацията, но колкото по-дълго не виждаш някой, толкова повече боли", сподели Клоп.



Spend the next six minutes of your life on this Klopp cam.... pic.twitter.com/gncCBjyq4N — The Redmen TV (@TheRedmenTV) April 12, 2020

"Най-хубавото на ситуацията през 2020 г. е, че имаме тези технически възможности. Представете си какво би било през 80-те или в друг период. Би било лудост. Не само за футбола. Всичките конкакти, които можем да осъществяваме в момента правят голяма разлика", допълни той.

