Шампион в UFC: Не нося на пиене!

реши да отговаря на въпроси, които неговите фенове му задават в социалните мрежи. Всякакви въпроси валяха към шампиона в полутежка категория, който наскоро се забърка в нови проблеми, след като го хванаха пиян зад волана. В момента той е под домашен арест и е на пробация, като ще трябва да изпълни и обществено полезен труд. Това не е нещо непознато за него, защото такива неща си станаха традиция за "Bones", който през няколко години се озовава в ареста. Ето какви отговори даде на феновете си Джоунс в социалните мрежи:



"Да, предполагам, че се напивам твърде много, когато пия алкохол. Няма да допусна това да превъзхожда всички страхотни неща в мен. Някои хора се фокусират само върху това, което искат, предполагам. Фокусирам се върху добрите си черти, това вероятно е причината да процъфтявам всяка година. Спрявам се добре и откривам нови хобита и таланти.

View this post on Instagram A post shared by Jon Bones Jones (@jonnybones) on Apr 12, 2020 at 3:50pm PDT

Всъщност правя доста добри избори през цялото време. Трябва да видите моите умения в избора на интериорен дизайн. Моята работа е да бъда един от най-елитните бойци в история. Заедно с моя екип намерихме 12 различни организации, на които да дарим пари и провизии. Сигурен съм, че скоро ще чуете за някои от нашите усилия."



Джон вече направи една битка тази година и през февруари защити титлата си с решение над Доминик Рейес.



