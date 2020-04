Галатасарай посяга към Балотели

След само един сезон обратно в Серия "А" Марио Балотели може отново да напусне Италия, твърди журналистът на "Гадзета дело спорт" Николо Шира.

Според него турският гранд проявява голям интерес и е готов да предложи на 29-годишния нападател договор за два сезона с опцията за още един такъв, като вече се водят преговори с агента на играча Мино Райола. Озове ли се в Истанбул, бившият италиански национал ще има за конкурент друг известен голмайстор - Радамел Фалкао. През тази кампания Балотели се е отчел с пет гола в 19 мача за последния в Калчото Бреша.

Mario #Balotelli could leave #Brescia this summer. #Galatasaray are really interested in the italian striker. Gala are ready to offer 2-years contract with option for another season. Talks ongoing with Mino #Raiola. #transfers