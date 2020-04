Малдини: Бях като мъртъв след 10-минутна тренировка

Легендата на Милан и настоящ директор в клуба Паоло Малдини разказа как се опитва да си възвърне формата след борбата си с коронавируса. Както е известно, той и синът му Даниел Малдини преболедуваха заразата успешно.

"Тежко е да се върнеш и да започнеш отново. Днес се опитах да направя нещо повече във фитнеса, но след 10 минути бях като мъртъв, и то не защото съм на 52 години", сподели Малдини в групов разговор с Франческо Тоти, Хавиер Санети и Алесандро Дел Пиеро, организиран от "Скай Спорт Италия". Преди две седмици пък той определи болестта като "малко по-гаден грип със силни болки, които сякаш изстискват гърдите ти".

