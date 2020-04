Газпром-Югра привлече реализатор №1 в Шампионската лига

View this post on Instagram

Трансферы-2020 Сургутский клуб «Газпром-Югра» сообщил о подписании двухлетнего контракта с диагональным сборной Сербии Божидаром Вучичевичем. 21-летний волейболист начал профессиональную карьеру в «Войводине» (2016 - 2019), а в минувшем сезоне выступал в словенской «Любляне». Вучичевич стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов 2019/20, набрав 122 очка в 6 матчах, причем 36 очков он наколотил в домашнем матче с «Кузбассом» (3:2). В гостевой встрече (0:3) он набрал всего 10 очков. Также он дважды сыграл против «Факела» (1:3, 2:3). В 2019 году Вучичевич дебютировал в сборной Сербии, сыграв в Лиге наций. Сербский легионер заменил в сургутском клубе поляка Мачея Музая. #трансферы2020 #волейбольныетрансферы #газпром-югра #волейбольнаясуперлига #вучичевич #воллейбо

