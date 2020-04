Рома гледа към английския пазар

Изглежда, че това лято Рома ще пазарува от Висшата лига, съдейки от днешната английска и италианска преса.

"Вълците" искат да задържат в редиците си преотстъпения Крис Смолинг, но има голяма вероятност той да се завърне в Манчестър Юнайтед през лятото. Затова "Дейли Мейл" твърди, че защитникът на Тотнъм Ян Вертонген също е вариант. Неговият договор изтича в края на сезона и ще може да премине в клуба като свободен агент. Конкуренцията за него обаче е голяма, като според "Кориере дело спорт" приоритетът на спортния директор Джанлука Петраки си остава Смолинг.

All of these players are out of contract in the summer! If you could sign ONE player from this list for your club, who would it be?



Joe Hart

Nathaniel Clyne

Adrian Mariappa

Jan Vertonghen

Adam Lallana

David Silva

Ryan Fraser

Willian

Olivier Giroud

Pedro