Новият треньор на Херта стартира с голяма саможертва

Новият треньор на Херта (Берлин) Бруно Лабадия се отказва от голяма част от заплатата си по време на периода на карантина във футбола. Това съобщи изпълнителният директор на берлинския клуб Михаел Преец.

Заради пандемията от коронавирус срещите от Бундеслигата бяха спрени в средата на март, а мярката на този етап е в сила до 30 април, като желанието на отборите са за довършване на сезона, дори при закрити врати, ако е необходимо.

Херта назначи Лабадия на поста в четвъртък, като той ще стане третият специалист, който ще води отбора през този сезон след Анте Чович, Юрген Клинсман и за последно Александер Нури. Столичани заемат 13-о място в класирането преди последните девет кръга от кампанията.

"Welcome to Berlin, Bruno! It's a strange time right now. Nobody knows when games will start again, but we're all hoping the season can be finished. We wanted to give the new coaching team the chance to prepare the squad accordingly."#hahohe pic.twitter.com/O4k7JPIHVy