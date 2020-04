Каляри ще се опита да задържи Наинголан

Ръководството на Каляри ще опита да задържи Раджа Наинголан в състава и за следващия сезон, пишат италианските медии. Белгийският халф е преотстъпен през настоящата кампания от Интер, но в сардинците се надяват Наинголан да остане за постоянно.

Миланският гранд не възнамерява да разчита на полузащитника и е готов да го продаде през лятото срещу 18 милиона евро, но тази сума на този етап е твърде висока за Каляри. Другият проблем пред осъществяването на трансфера е свързан със заплатата на белгиеца, която също е солидна за възможностите на сардинците.

