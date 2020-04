Англия Санчо се пошегува с евентуален трансфер в Ман Юнайтед 13 април 2020 | 13:45 - Обновена Прочетена 796 0



копирано





Вчера футболистът участва в разговор с фенове в социалните мрежи. Един от тях го накара "да отпие глътка вода, ако ще премине в Юнайтед". Това накара юношата на Ман Сити да се усмихне. Той се обърна за кратко, а след това отпи от бутилка вода. Това накара част от феновете да вярват, че негов трансфер на "



That's Sancho to United confirmed then lolpic.twitter.com/gJmIvSTkPX — The United Stand (@UnitedStandMUFC) April 12, 2020

Ситуацията във футбола в световен мащаб и финансовите проблеми обаче може да попречат на подобно нещо. Очаква се повечето клубове да действат много предпазливо на трансферния пазар, а големи трансфери да са рядкост това лято.

Джейдън Санчо на шега подсили слуховете за свой трансфер в Манчестър Юнайтед . Спекулациите около бъдещето на играча на Борусия (Дортмунд) не спират след отличните му изяви в Германия.Вчера футболистът участва в разговор с фенове в социалните мрежи. Един от тях го накара "да отпие глътка вода, ако ще премине в Юнайтед". Това накара юношата на Ман Сити да се усмихне. Той се обърна за кратко, а след това отпи от бутилка вода. Това накара част от феновете да вярват, че негов трансфер на " Олд Трафорд " е възможен.Ситуацията във футбола в световен мащаб и финансовите проблеми обаче може да попречат на подобно нещо. Очаква се повечето клубове да действат много предпазливо на трансферния пазар, а големи трансфери да са рядкост това лято.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 796 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1