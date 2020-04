Скоулс: На Юнайтед им липсваше лидер като Бруно Фернандеш

Легендата на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс се изказа ласкаво за новото попълнение на клуба Бруно Фернандеш, като също така изрази оптимизъм, че "червените дяволи" ще се доближат до нивото на двата топ отбора в Англия в момента.

"Особеното при Бруно е, че за мен той не е централен полузащитник, със сигурност е "десетка". Чудесен е с топката, като винаги е готов да смени посоката. Той е връзката, от която Юнайтед наистина се нуждаеха. Липсваше им тази класа в халфовата линия, но с неговото пристигане вече я имат. Той може да подава топката на останалите играчи, притежава страхотен удар и също така изглежда като същински лидер. Юнайтед нямаха такъв преди това. Дали може да играе в центъра на терена, предстои да видим. Той е по-скоро като Ерик Кантона или Теди Шерингам, като може да преодолява и съперникови футболисти.

Paul Scholes on Bruno Fernandes: "They lacked that quality in midfield and since he came in he’s had that. He can feed the ball in to players, he’s got a great shot on him and he looks like a real leader as well. United had lacked that." [BBC] #MUFC #MUFC_Family pic.twitter.com/xqBxEn938z