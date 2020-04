ММА Кормие: Битките с Миочич са по-важни от тези с Джоунс 13 април 2020 | 13:07 Прочетена 75 0



копирано





Във втората битка обаче Джоунс е ползвал забранени вещества и победата беше отменена. Кормие се би и с Миочич два пъти, като си размениха по една победа с нокаут. "DC" направи и две битки с Антъни Джонсън и сподели, че тези битки са много по-важни, отколкото враждите, които е имал. Ето какво сподели Кормие, който тази година ще се оттегли от ММА:

View this post on Instagram A post shared by Daniel "DC" Cormier (@dc_mma) on Mar 19, 2020 at 6:54pm PDT “Мисля, че битките между мен и Джон Джоунс ще издържат теста на времето. Нашата вражда беше доста ожесточена. От гледна точка на конкуренцията си мисля, че Миочич ще бъде този, с когото ще ме свързват. Хората ще си казват, че наистина съм имал две големи битки със Стипе. Антъни Джонсън и той съответства на това с големите битки.



Аз съм просто едно от онези момчета, които имаха късмета да участват в големи битки. Често участвах в такива. Има бойци, които са толкова добри, че винаги получават големи битки, без значение от резултата в тях. Хубавото нещо в тези съперничества между мен и тези три момчета беше, че всяка една среща беше за титлата. Това за мен е по-голямо, отколкото дори да имаш тези вражди.”



mma.bg Бившият двоен шампион на UFC Даниел Кормие вярва, че неговите две битки със Стипе Миочич са по-важни от тези срещу Джон Джоунс. Кормие участва в доста големи срещи през годините и смята, че феновете винаги ще го свързват с големите срещи с Миочич, а не с тези срещу Джон. Даниел и Джоунс премериха сили два пъти, като и двата пъти Кормие загуби.Във втората битка обаче Джоунс е ползвал забранени вещества и победата беше отменена. Кормие се би и с Миочич два пъти, като си размениха по една победа с нокаут. "DC" направи и две битки с Антъни Джонсън и сподели, че тези битки са много по-важни, отколкото враждите, които е имал. Ето какво сподели Кормие, който тази година ще се оттегли от ММА:“Мисля, че битките между мен и Джон Джоунс ще издържат теста на времето. Нашата вражда беше доста ожесточена. От гледна точка на конкуренцията си мисля, че Миочич ще бъде този, с когото ще ме свързват. Хората ще си казват, че наистина съм имал две големи битки със Стипе. Антъни Джонсън и той съответства на това с големите битки.Аз съм просто едно от онези момчета, които имаха късмета да участват в големи битки. Често участвах в такива. Има бойци, които са толкова добри, че винаги получават големи битки, без значение от резултата в тях. Хубавото нещо в тези съперничества между мен и тези три момчета беше, че всяка една среща беше за титлата. Това за мен е по-голямо, отколкото дори да имаш тези вражди.” 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 75

1