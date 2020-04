ФА с поредно предложение за изход от кризата в Премиър лийг

Английската футболна асоциация предложи стадион "Уембли" и националния тренировъчен център в Сейнт Джордж Парк в помощ на Висшата лига за оставащите мачове до края на сезона, съобщи "Таймс".



Идеята е "Уембли" да приеме по няколко мача на ден, а отборите да спят и да тренират на националната база, като по този начин се ограничат пътуванията и контактите на футболистите и длъжностите лица с външния свят. Предложението е срещите да се проведат без публика.



Сезонът в Англия беше прекратен на 13 март заради пандемията от коронавирус и на този етап няма яснота кога ще бъде подновен. За довършването на кампанията отборите трябва да изиграят още девет кръга.

