Амбициозният план на Реал Мадрид за Холанд и Мбапе

Ерлинг Холанд тази година и Килиан Мбапе през следващата. "Трудно, но не и невъзможно", смятат в Реал Мадрид. Така твърди "Марка" на първата си страницата днес, определяйки този план като амбициозен.



Планът на Зидан за нов Реал: повече физическа мощ плюс Погба и Холанд

Целта на Реал за предстоящата кампания е да си намери "убиец". Затова най-подходящото попълнение за тази цел е Холанд. Така той ще бъде предпочетен пред Мбапе, който ще бъде оставен за догодина. Причината за това е, че в момента изглежда невъзможно световният шампион да напусне Пари Сен Жермен. Другото лято обаче ситуацията ще е съвсем различна, тъй като договорът му изтича през юни 2022-ра. Дотогава обаче голмайсторът ще трябва да устои на петролните долари от Катар, като за момента успява да го стори.

