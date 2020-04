Ник Кирьос показа татуировка, посветена на Коби Брайънт и ЛеБрон Джеймс

Скандалджията Ник Кирьос показа нова черно-бяла татуировка. Тя е посветена на двама от най-великите играчи в историята на НБА и баскетбола изобщо - покойния Коби Брайънт и ЛеБрон Джеймс, който на 35 години продължава да се състезава най-високо ниво.

