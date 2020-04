Хакими: През юни ми предстои важно решение за моята кариера

Защитникът на Реал Мадрид Ашраф Хакими говори за своето бъдеще, както и за тренировките по време на пандемията от коронавирус в Борусия (Дортмунд), където играе като преотстъпен.

"Агентът ми се занимава с договора ми с Реал Мадрид. Не бързам за нов такъв, дори не знам колко остава от настоящия ми. Горд съм от това, което правя. През юни ми предстои да взема решение, като това ще бъда важна крачка за моята кариера. Не съм имал контакт с Мадрид относно следващия сезон. Скоро обаче ще проведем някакъв разговор.

Achraf Hakimi: "I don't know when my contract ends, that issue is taken by my agent. I think it will be around (2022), but I don't know very well. It is the same contract that I signed in 2017." @ellarguero pic.twitter.com/OtH07XXnDN