Аварския танк помага в кризата с COVID-19 (видео)

View this post on Instagram

В эти трудные для нашего народа дни, мы должны сплотиться, оглянуться вокруг и подать руку помощи всем, кто находится в зоне риска. Будьте добрее, заботьтесь об окружающих! @fondinsan

A post shared by Sadulaev Abdulrashid (@sadulaev_abdulrashid) on Apr 4, 2020 at 4:43am PDT