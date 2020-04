Пазар по време на пандемия (снимка)

Григор Димитров показа как пазарува в условията на пандемия. Най-добрият ни тенисист, който в момента е в Калифорния, е използвал прозрачни найлонови пликчета вместо ръкавици и външният му вид определено е колоритен. Хасковлията тренира активно под ръководството на наставника си Крис Гро и дори съвсем наскоро имаше забавно съвместно занимание с американската ветеранка Винъс Уилямс.

When you don’t have any more gloves, so you have to use ziplock bags instead ft. In- N - Out Burger shirt. #GrigorDimitrov pic.twitter.com/SMTt5TMnBB