Раниери изненадал приятно играчите си за Великден

Наставникът на Сампдория Клаудио Раниери е изпратил персонализирани великденски яйца на всеки един от своите футболисти, пише Il Secolo XIX.

Според вестника опитният специалист лично се е свързал с местна пекарна и е поръчал по едно шоколадово яйце за всеки играч от своя състав. За тези с малки деца той се е уверил да има допълнителни подаръци, за да са щастливи всички в семейството. Това е много мил жест, особено по време на карантината, като Раниери е единственият треньор от Серия "А", който е постъпил така със своя отбор, допълва изданието.

