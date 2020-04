Тенис Преди 10 години Пиронкова сътвори история на "Уимбълдън" 12 април 2020 | 18:00 Прочетена 0 0



Днес една от най-успешните български тенисистки Цветана Пиронкова празнува имен ден и това ни дава чудесен повод да се върнем към един от най-славните моменти за България в аристократичния спорт. Преди 10 години Пиронкова достига до полуфиналите на най-престижния турнир в тениса - "Уимбълдън". Това е и най-силното класиране на българска тенисистка на турнира от "Големия шлем" в Лондон. Година по-късно пловдивчанката показва, че този успех не е бил случаен, достигайки до 1/4-финалите, където губи от бъдещата шампионка Петра Квитова. Но именно невероятният поход на Цвети на All England Club през 2010 година си остава най-незабравимото и стойностно постижение в нейната кариера, като по пътя към полуфиналите Пиронкова постига впечатляващи победи, като пред нея прекланя глава дори петкратна шампионка на The Championships.

Сякаш нищо не предвещава страхотния рейд на Пиронкова на "свещената трева" в Лондон. Българката влиза в турнира като №82 в световната ранглиста и със само една победа през сезона на трева, постигната в Ийстборн. Но в първата седмица на "Уимбълдън 2010" Цвети е във вихъра си. В първите три кръга тя се изправя последователно срещу три представителки на Русия - Анна Лапушенкова, вера Душевина и Регина Куликова. Пиронкова не само побеждава и трите рускини, но го прави и по много убедителен начин - 6:0, 7:6 (7) срещу Лапушенкова, 6:3, 6:4 срещу 56-ата в ранглистата на WTA по това време Душевина и 6:4, 2:0 срещу Куликова, която се отказва в началото на втората част.

Така Пиронкова достига за първи път в кариерата си до 1/8-финалите на турнир от "Големия шлем", но изобщо няма намерение да спира дотук. В четвъртия кръг нейна съперничка е французойката Марион Бартоли, която е поставена под №11 в схемата. Три години по-късно Бартоли ще спечели "Уимбълдън", но през 2010 французойката е безпомощна срещу първата ракета на България тогава. Пиронкова побеждава с 6:4, 6:4 и вече е на 1/4-финал, където я чака не кой да е, а бившата №1 в света и петкратна шампионка на "Уимбълдън" Винъс Уилямс. Това обаче не стъписва Цвети, която още през 2006 година е шокирала по-голямата сестра на Серина Уилямс с 2:6, 6:0, 9:7 в първия кръг на Australian Open. Ето, че и на още един турнир от "Шлема" Винъс Уилямс, поставена под №2 в схемата, трябва да си тръгне победена от пловдивчанката - този път дори и без кой знае какви драми - 6:2, 6:3 за българката. Пиронкова всъщност се оказва една от най-неудобните съпернички на носителката на 7 титли от "Големия шлем", тъй като отново я побеждава на "Уимбълдън" година по-късно, при това с абсолютно същия резултат, само че на 1/8-финалите. От общо 4 мача срещу американката, Цвети има само едно поражение - в първия им двубой през 2005 година на клея в Истанбул, когато Пиронкова е едва на 17 години.

Така, след пет поредни двусетови победи, българката сензационно е на 1/2-финалите на Уимбълдън", а там нейна противничка отново е рускиня - четвъртата представителка на тази страна, изпречила се на пътя на Пиронкова в рамките на две седмици. Тук приказката на Цвети приключва, но не и преди тя да спечели 11-ия си пореден сет в турнира. Вера Звонарьова е далеч по-класна от другите си сънароднички, с които Пиронкова премерва сили в първите три кръга. Звонарьова е №21 в ранглистата по това време, а по-късно същата година достига и до втория си финал на турнир от "Шлема" - на US Open. След обрат с 3:6, 6:3, 6:2 рускинята надделява над Пиронкова и се осигурява среща със Серина Уилямс на финала, а 22-годишната тогава Пиронкова написва златна страница в историята на българския тенис.



