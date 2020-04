Легенда на Челси почина след дългогодишна битка със заболяване

Легендарният вратар на Челси и бивш английски футболен национал Питър Бонети почина на 78-годишна възраст след дълга битка със заболяване, съобщиха от клуба от "Стамфорд Бридж". Бонети страдаше от болестта на Алцхаймер от 2016 година насам.

Известният с прякора "Котката" страж има 729 мача с екипа на лондончани в периода 1959-1979 година и е втори в класацията за най-много изиграни срещи в клубната история. Той печели купата на Футболната асоциация с Челси през 1970 година, а през следващия сезон помага на "сините" да триумфират и в несъществуващия вече европейски клубен турнир на носителите на национални купи (КНК). Бонети записва 7 срещи за Англия, но в националния отбор остава в сянката на друга легенда на Острова Гордън Бенкс.

All of us at Chelsea Football Club are deeply saddened to announce the passing of our brilliant former goalkeeper, Peter Bonetti, who made an incredible 729 appearances for the Blues…