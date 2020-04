Виали: Ракът не е битка, а пътуване

Бившият голмайстор на Кремонезе, Сампдория, Ювентус и Челси Джанлука Виали разказа за успешно завършилата си борба с рака.

"Добре съм. През декември завърших 17-месечна химиотерапия - един цикъл от осем месеца и още един от девет. Беше трудно, дори и за някой издръжлив човек като мен - и физически, и психически. Тестовете не показаха следа от болестта. Щастлив съм, въпреки че го казвам само под носа си, за да съм в безопасност. По отношение на здравето това означава да мога да се погледна в огледалото отново. Да виждам как ми расте косата и да не се налага да си чертая веждите с молив. В този аспект се чувствам голям късметлия в сравнение с други. Мисля си за тези, които са докарани в болницата и са принудени да умрат сами. Техните роднини не се допускат до тях в случай на зараза. Погребенията също не могат да се извършат, ужасно е. Тази криза ще остави огромни белези върху страната - емоционални, морални и икономически.

