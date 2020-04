Кяер: Мечтая да остана в Милан

Защитникът на Милан Симон Кяер, който бе взет под наем от Севиля, говори за желанието си да остане в италианския клуб.

"Мечтая да остана в Милан, така че, когато дойде времето, ще говорим за това с клуба. Трябва да постигна колкото е възможно повече, за да ги убедя да направят правилния избор. Все още работя, за да остана в Милан, въпреки че не играем. Опитвам се да се подобря не само физически, но и психически. Пиоли веднага ми вдъхна увереност. Говореше много с мен, питаше как най-добре да ме използва на терена", заяви Кяер пред Tuttosport и Corriere dello Sport.

