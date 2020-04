Италия Рамзи: Дойдох в Ювентус, за да спечеля Шампионската лига 12 април 2020 | 16:37 - Обновена Прочетена 62 0



Халфът на Ювентус Аарън Рамзи участва във видеоразговор в Инстаграм, в който посочи причините за пристигането си в тима, като също така изказа мнението си за суперзвездата Кристиано Роналдо. "Това е хубаво място, на което да бъда, но в момента ситуацията е луда. Една от главните причини да дойда в Ювентус беше да печеля титли и да се боря за тази в Шампионската лига. Юве е огромен клуб, един от най-големите в Европа. Имаше и други отбори с интерес към мен, но аз най-много желаех да дойда именно тук заради историята, играчите и доброто представяне в ШЛ през последните няколко години. Те чукат на вратата и искам да им помогна да спечелят турнира. Те са серийни шампиони, а това е нещо, което исках да постигна. Желаех да отида на място, където да се боря всеки сезон за два, три, четири трофея. Aaron Ramsey:



"Playing with Ronaldo & Dybala is great, they are great players, Ronaldo is an exceptional athlete, he's the first in the gym, he's a winner, he wants to win every game, he’s out there practising his Fk's and shooting, he's one of the greatest in the history. pic.twitter.com/VGJVbvEUFt — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) April 11, 2020 Роналдо бележи в повечето мачове. Той е изключителен атлет. Първи пристига във фитнеса, първи изпълнява цялата си програма и след това излиза на терена. Той е победител, иска да спечели всеки един мач, без значение какъв е той, дори и да е маловажен. След това той ще е там, упражнявайки своя пряк свободен удар или нещо подобно. Няма нужда да казвам колко добър или амбициозен е той, невероятен е. Кристиано е един от най-великите в историята на играта", коментира Рамзи.

