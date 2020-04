Майката на Неймар заби 22-годишно момче и се хвали в социалните мрежи (снимки)

Майката на Неймар се среща с 22-годишно момче, след като се раздели с мъжа си, гръмнаха бразилските медии.

52-годишната Надин Голсавеш се раздели с 55-годишния си съпруг през 2016-та година и намери утеха в обятията на 22-годишния си нов партньор Тиаго Рамос.

Това означава, че потенциалният втори баща на Неймар може да бъде с шест години по-млад от него. Тя реши да направи връзката си публична и без никакви задръжки позира с любимия си за снимка в социалната мрежа Инстаграм.

Neymar's mother is now dating a 22-year old lad after splitting from her husband. That means Neymar's stepdad is 22 years old, 6 years younger than Neymar.



Neymar's family at it again. pic.twitter.com/CioN6ElXZj