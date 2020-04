Италианското правителство забранява мачовете пред публика до края на годината?

Италианското правителство ще забрани провеждането на футболни мачове пред публика до началото на следващата година, твърди в Туитър Танкреди Палмери от beIN Sports.

Шампионатът на Италия бе спрян в началото на март заради разпространението на коронавируса. Президентът на местната федерация Габриеле Гравина заяви, че хипотетично Серия "А" може да бъде подновена на 17 май, но също така добави, че няма да бъде изненада рестартът да се забави и сезонът да завърши есента. Новото коронавирус заболяване бе обявено за пандемия на 11 март от Международната здравна организация.

