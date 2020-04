НБА Стивън Ей Смит: Джордан пристигна във Вашингтон не като играч, а като собственик 12 април 2020 | 14:12 - Обновена Прочетена 517 0



"Когато Джери Стекхаус бе във Вашингтон и Джордан пристигна, Ем Джей не пристигна като играч. Джордан пристигна с намерението да бъде собственик на организацията на Вашингтон", споделя още водещият. Наскоро бившият играч от НБА Джери Стекхаус заяви, че иска никога да не бе играл заедно с Майкъл Джордан. Според Стекхаус "Въздушния" е подхождал с надменност по време на последните в кариерата му сезони с екипа на Вашингтон. Журналистът на ESPN Стивън Ей Смит не пропусна да коментира случая, като подкрепи изказването на Стекхаус."Джери Стекхаус е един от най-добрите хора, които можеш да срещнеш. Един от най-истинските хора. Наистина добър и достоен човек. И е абсолютно прав в това, което казва", каза Смит в предаването "First Take".Тогавашният отбор на Вашингтон завършва с баланс 37-45 и в двата сезона на Джордан, което не донася участие в плейофите на Уизардс."Когато Джери Стекхаус бе във Вашингтон и Джордан пристигна, Ем Джей не пристигна като играч. Джордан пристигна с намерението да бъде собственик на организацията на Вашингтон", споделя още водещият.

