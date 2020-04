Младият Кристиано остави без дъх наш защитник, спомня си Фърдинанд

Легендата на Манчестър Юнайтед Рио Фърдинанд продължи с историите си от своята кариера. Този път той разказа за контролата между "червените дяволи" и Спортинг (Лисабон) през лятото на 2003-а, когато 18-годишният тогава Кристиано Роналдо все още защитаваше цветовете на "лъвовете". Англичаните обаче останаха с отлични впечатления от него и веднага го привлякоха в състава си.

"Играхме срещу Спортинг през 2003-а, прибрахме се на почивката, а Джон О'Шей се нуждаеше от кислородна маска. Беше разстроен и пъшкаше. Казвахме му да се доближи още повече до Роналдо, а той дори не можеше да ни отговори. Честно казано, аз, Пол Скоулс и Ники Бът си казахме: "Това момче е невероятно, трябва да подпишем с него". След мача се качихме на автобуса, но чакахме час и половина преди да отпътуваме. Тогава ни казаха, че в същото време са преговаряли за трансфер на Кристиано.

(1)Rio Ferdinand reveals how Manchester United noticed Cristiano Ronaldo during the Portuguese time at Sporting Lisbon

.

“We played against Sporting in 2003, we get in at half-time and John O’Shea must’ve needed an oxygen tank next to him, pic.twitter.com/9y2qMtmDbq