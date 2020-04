Маркизио призна, че иска някой ден да води Ювентус

Бившият халф на Ювентус Клаудио Маркизио призна, че някой ден би искал да води отбора като старши треньор. Той започна юношеската си кариера при "бианконерите" през 1993 година и се раздели с тях през 2018-а, когато заигра за руския Зенит.

"Дали искам да бъда треньор? Да, ако става въпрос за Ювентус. Не всеки обаче е годен за тази професия", каза той във видео разговор с фенове в Инстаграм. Маркизио има седем шампионски титли с Юве и четири купи.

