Цветелин "CeRq" Димитров ще се бори за титла и 90 000 долара

We know you're excited about Evil spreading to the #ESLProLeague GRAND FINALS tomorrow but you all didn't have to take Twitter down with it. GGWP, we'll see you tomorrow! #LIVEEVIL pic.twitter.com/pKfOcX5ZFK — Evil Geniuses (@EvilGeniuses) April 11, 2020

Победителят в сблъсъка ще заработи и 90 000 долара от наградния фонд.



Снимка: hltv

Най-добрият български играч в света на Counter-Strike Цветелин "CeRq" Димитров и съотборниците му от Evil Geniuses се класираха за големия финал на ESL One Pro League. Отборът на родния геймър разби с 2:0 бразилците от FURIA и по този начин си осигури място във финала на турнира срещу Team Liquid.Победителят в сблъсъка ще заработи и 90 000 долара от наградния фонд.Снимка: hltv

