Шефилд Юнайтед пусна част от служителите си в платен отпуск

Шефилд Юнайтед е поредният клуб от английското футболно първенство, който ще пусне в платен отпуск част от своите служители, които "не могат да изпълняват длъжностите си ежедневно" заради пандемията от коронавирус.



"Става въпрос предимно за почасови работници, но в групата има и такива с постоянни договори с клуба. Те ще продължат да получават пълните си заплати, въпреки предизвикателствата, пред които сме изправени в битката с COVID-19", съобщават от клуба.

The club can confirm that permanent & casual staff will continue to be paid in full, despite the challenges of dealing with the impact of COVID-19.



