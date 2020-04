Англия Футболистите на Арсенал получиха шанс да избегнат намаляването на заплатите 12 април 2020 | 04:32 - Обновена Прочетена 81 0



Футболистите вече са били запознати с предложението, информира The Telegraph. Не се споменава каква е била тяхната реакция, но предвид ситуацията, вероятно са оценили жеста на своите шефове.

Exclusive: Arsenal tell players they can avoid wage cuts through Champions League qualification @SamWallaceTel @mcgrathmike https://t.co/T4tS5XJajo — Telegraph Football (@TeleFootball) 11 април 2020 г. Арсенал харчи за заплати по 260 млн. евро годишно. Ако отборът не се пребори и този сезон за участие в Шампионската лига, това може да доведе до сериозни икономически загуби, което няма как да не засегне и играчите.



В класирането тимът от Северен Лондон заема 9-о място, като изостава на 8 точки от 4-ия Ръководството на Арсенал намери начин да стимулира допълнително футболистите за силни изяви до края на сезона, когато той бъде подновен. Почти всички клубове от Премиър лийг прибегнаха до намаляване на заплатите на играчите заради финансовите последици, предизвикани от коронавируса, но "топчиите" могат да се разминат. От тях обаче се иска задължително да се класират за Шампионската лига.Футболистите вече са били запознати с предложението, информира The Telegraph. Не се споменава каква е била тяхната реакция, но предвид ситуацията, вероятно са оценили жеста на своите шефове.Арсенал харчи за заплати по 260 млн. евро годишно. Ако отборът не се пребори и този сезон за участие в Шампионската лига, това може да доведе до сериозни икономически загуби, което няма как да не засегне и играчите.В класирането тимът от Северен Лондон заема 9-о място, като изостава на 8 точки от 4-ия Челси и на 5 от 5-ия Манчестър Юнайтед . "Топчиите" обаче са с мач по-малко.

КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"

