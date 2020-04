От Лацио също скочиха на Кристиано Роналдо

Директорът по комуникациите на Лацио Артуро Диаконале стана поредният, разкритикувал суперзвездата на Ювентус Кристиано Роналдо заради тренировката му на футболен терен в Португалия. Той също така нападна местните клубове, които позволяват пътувания на играчите си, и междувременно изрази мнение, че срещу "орлите" се води медийна кампания.



"Позицията на Лацио винаги е била "за" подновяването на мачовете в безопасна атмосфера. В деня, в който премиерът Джузепе Конте каза, че можем да се върнем към тренировките след 3 май, всички започнаха да работят по организацията, за да стане това още на 4 май. Останах с впечатлението, че има фаворитизъм. Имам предвид клубовете, които позволиха на играчите си да пътуват за чужбина. Те сега ще имат време да се върнат и да бъдат под карантина преди да започнат с тренировките през същото време като футболистите на Лацио. Разликата е, че "бианкочелестите" спазиха правилата и си останаха вкъщи, докато видях снимки на Кристиано Роналдо как тренира на футболно игрище в Португалия. На тях има дадоха правото да тренират в чужбина без ограничения. На нас не ни беше позволено това.

