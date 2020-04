Гатузо и спортният директор на Наполи се отказали от месечната си заплата

Наставникът на Наполи Дженаро Гатузо и спортният директор на клуба Кристиано Джюнтоли са се отказали от една месечна заплата, за подпомогнат служителите, които бяха пратени в неплатен отпуск заради пандемията от коронавирус, пише "Кориере дело спорт".

Ръководителите на "партенопеите" пратиха 30-има души от своя персонал в принудителна почивка през март и април, което означава, че въпросните хора няма да получат възнагражденията си за тези два месеца. Футболистите на тима пък все още преговарят с шефовете си за орязване на тяхното заплащане.

