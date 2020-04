От Рейнджърс поискаха оставката на шефа на Лигата

Шотландският Рейнджърс Глазгоу поиска оставката на директора на местната Футболна лига Нийл Донкастър заради "сериозни притеснения" относно процеса на вота за прекратяване на сезона в първенството.





Професионалните отбори гласуваха дигитално по предложението на СПФЛ сезонът да бъде спрян на всички нива, когато и ако стане ясно, че той не може да бъде напълно завършен. Дънди е последният клуб, който не е дал гласа си, а от него ще зависи дали класирането в Премиършип ще бъде оформено по схемата за спечелени точки на мач.

Рейнджърс в момента е втори с 13 точки зад Селтик и мач по-малко.

Rangers call for vote probe and SPFL chief executive Neil Doncaster to be suspendedhttps://t.co/rcenHJeYKb pic.twitter.com/zAC27W1sT4