Шефът на футбола в Габон призова Обамеянг да отиде в отбор с амбиции

Нападателят Пиер-Емерик Обамеянг трябва да напусне Арсенал и да заиграе в по-амбициозен клуб, ако иска да печели трофеи, заяви президентът на Габонската футболна асоциация Пиер Ален Мунженги. Договорът на нападателя с лондончаните изтича след края на следващия сезон.

"Не казвам, че в Арсенал нямат амбиции, но техните не са толкова големи, колкото на други клубове в Европа. Ако Пиер си осигури договор с един от тези отбори, той със сигурност ще му пасне. Погледнато от чисто индивидуална страна, той е един най-добрите футболисти в света, но аз бих го посъветвал да работи повече, за да привлича внимание", каза той за ESPN.

Gabon FA President Mounguengui on Aubameyang: “Right now, he's at Arsenal, and he's won nothing here, so it's a collective failing. I don't want to say that Arsenal aren't ambitious, but Arsenal don't have ambitions as high as some other clubs as far as Europe is concerned."