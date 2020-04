Де Роси: Бих се радвал да бъда треньор на Рома

Легендата на Рома Даниеле Де Роси изрази желание в бъдеще да бъде треньор на отбора, но добави, че все още не бърза да го прави.

"Много рядко някой играе в един клуб 20 години, така че кариерата ми беше доста необичайна. Не мога да си мечтая за същото, ако стана треньор, защото няма нещо такова като длъжност, която продължава толкова дълго. Бих се радвал да бъда треньор на Рома, но първо трябва да премина през процес на развитие и кариера, която всички млади тактици трябва да преживеят. Разбира се, че бих искал да се видя на пейката на Рома, но не бързам да го направя още утре. Ако това се случи, то ще бъде, защото съм станал добър треньор, а не заради важността ми като играч на Рома.

