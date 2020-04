Дибала и Дел Пиеро се договориха за двубой помежду си с участието на Буфон

Нападателят на Ювентус Пауло Дибала и клубната легенда Алесандро Дел Пиеро проведоха разговор чрез видеовръзка на живо в Инстаграм. Двамата се разбраха да проведат съревнование помежду си, в което ще участва и вратарят на "бианконерите" Джанлуиджи Буфон. Също така те обсъдиха най-добрите си попадения с екипа на тима.

"Запомни, 10 преки свободни удара с десния крак и още 10 с левия срещу Буфон", заяви Дел Пиеро. "Ще е трудно, защото разполагаш с по-добри крака. Аз обаче имам вяра в левачката ми. Наддавах за фланелката ти, но 5 минути преди края, някой направи по-висока оферта. Нямах достатъчно време за нова такава и загубих наддаването заради 10 евро. Ако спечеля предизвикателството, ще получа твоя фланелка. Ако ти победиш, аз ще ти дам една от моите", отвърна му Ла Хоя. "Ще ти дам една, все още имам няколко", увери го световният шампион от Мондиал 2006, след което подхвана темата с головете.

"Мисля, че този, който вкара срещу Интер миналия месец, беше най-добрият, защото беше толкова комплексен. Имаш други с повече техника, но това беше завършен гол", сподели мнението си той. "Може би така беше. Не мисля, че Самир Ханданович очакваше да отправя удара. Жалко е, че не можах да го отпразнувам с феновете на Ювентус, тъй като атмосферата при закрити врата не е същата. Твоят най-велик беше този срещу Фиорентина през 1994 г.", коментира звездата на "Старата госпожа", а бившата "десетка" се съгласи с последното му твърдение.

След това те назоваха своите любими попадения от пряк свободен удар. " Този срещу Реал Мадрид на 1/4-финалите на Шампионската лига, но също така и този срещу Болоня. През 2008 г. срещу Зенит или дори този на "Сантиаго Бернабеу" за 2:0. Да напусна този стадион с аплодисменти беше незабравимо", спомни си великият нападател. "По отношение на важността този срещу Атлетико Мадрид е на върха, защото спечелихме заради него, а и имах толкова малко време, за да взема решение. Миралем Пянич ми каза да го изпълня по земя, но аз го пратих високо и възможно най-силно. Ян Облак не го очакваше. Беше си труден, защото имаше големи шансове това да се обърка", на свой ред му отговори аржентинецът.

