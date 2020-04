Повечето атлети приемат редуцирането на допинг проверките по време на пандемията

По-голямата част от елитните състезатели в леката атлетика са съгласни с редуцирането на тестовете за забранени стимуланти по време на пандемията от коронавирус. Това показват резултатите от анкета.

Асоциацията на атлетите обяви в Twitter, че 78% участвалите в допитването 685 атлети са съгласни допинг проверките да се намалят.

Informed decisions come from athlete engagement, not informing the athletes of your decisions. Collective and independent athlete representation is the future of sport- well done The Athletics Association! @WeAreTheSport https://t.co/SX44clCTDi pic.twitter.com/UR4ftc4CHy